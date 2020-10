OM : visite médicale lundi pour Michaël Cuisance

Après son transfert avorté à Leeds United (aucun accord final avec le Bayern Munich), Michaël Cuisance est retourné en Bavière. Mais le milieu de terrain français devrait bel et bien changer de club lors de ce mercato estival, qui ferme ses portes ce lundi soir. Comme nous vous le révélions ce dimanche midi, le joueur de 21 ans risque d'être intégré à l'opération Bouna Sarr, le latéral marseillais devant signer avec les champions d'Allemagne dans les prochaines heures.

Et cette information se confirme petit à petit. Selon la chaîne Téléfoot, le natif de Strasbourg est attendu ce dimanche soir à Marseille pour ensuite passer sa visite médicale lundi, et donc s'engager en faveur du club phocéen dans la foulée sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Après le recrutement de Leonardo Balerdi (prêt), Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l'Olympique de Marseille va donc clôturer, sauf surprise de dernière minute, son mercato avec le milieu de terrain français.