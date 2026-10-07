Cristiano Ronaldo répond au post de Lionel Messi sur sa retraite internationale

Après avoir officiellement mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de son dernier match avec l’Argentine face au Bénin (3-0), Lionel Messi a publié un message sur Instagram pour revenir sur cette immense aventure avec l’Albiceleste. Parmi les nombreuses réactions à sa publication, celle de Cristiano Ronaldo a forcément retenu l’attention. L’ancien joueur du Real Madrid, considéré comme son plus grand rival durant de nombreuses années, lui a adressé un message particulièrement classe : « Leo, tant d’années passées à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Je t’embrasse. »

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Une réaction qui ne devrait pas manquer de faire le tour du monde, tant la rivalité entre les deux hommes a marqué l’histoire du football. Et ce geste intervient alors que Cristiano Ronaldo traverse lui-même une période mouvementée avec le Portugal, après les nombreuses polémiques qui ont entouré la dernière trêve internationale et sa prise de parole récente. Malgré cette rivalité légendaire sur les terrains, le Portugais a donc tenu à saluer le parcours de Messi avec sa sélection. À eux deux, les deux joueurs cumulent 13 Ballons d’Or, symbole d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau.