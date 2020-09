L’agent de Dimitri Payet explique son transfert avorté au PSG

Jacques-Olivier Auguste s’occupe des intérêts de Dimitri Payet depuis des années. L'attaquant de 33 ans s'était fendu d'un tweet moqueur lors de la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions face au FC Bayern. Et la toile n'avait pas oublié que le Réunionnais avait tout fait, en 2011, pour quitter Saint-Etienne afin de rejoindre le PSG. L'affaire ne s'était cependant pas conclue. Interrogé par Téléfoot, l'agent du numéro 10 de l'OM a expliqué pourquoi le deal n'avait pas été conclu et donc pourquoi Dimitri Payet n'avait jamais évolué sous les couleurs parisiennes.

«Juste avant, vers le 27 juin 2011, on discute avec Alain Roche, il nous dit qu’à partir du 30 juin ce n’est plus lui le directeur sportif. Ensuite, c’était Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonrdo, on s’est dit que ce n’était pas bon. C’est ce qui a déclenché le non-transfert au PSG. Le directeur sportif actuel le voulait, mais le directeur sportif a changé, c’était pas la situation la plus « sécure » pour lui, donc ça ne s’est pas fait,» a expliqué l'agent du joueur, qui avait rejoint le LOSC cet été-là et se retrouve désormais engagé «à vie», à l'Olympique de Marseille.