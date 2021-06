Euro 2020 : l'Allemagne peut créer la surprise, selon Emre Can

La suite après cette publicité

Qui sortira vivant du groupe de la mort (le F) de l'Euro 2020 ? Difficile de répondre à cette question alors que l'Allemagne, la France, le Portugal et la Hongrie vont s'affronter dès la phase de poules de ce championnat d'Europe des nations. Les champions du monde 2014 font office d'outsider à l'approche du début du tournoi et les Bleus, champions du monde en titre, ainsi que le Portugal, champion d'Europe en titre, entameront eux cet Euro avec l'étiquette de favoris. Pour Emre Can (27 ans), le joueur de la Nationalmannschaft, l'Allemagne pourrait bien bénéficier de ce statut pour créer la surprise.

« Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes : nous ne sommes pas les grands favoris pour le Championnat d'Europe ! Cependant, cela peut être un avantage. Parce que j'aime nous comparer à l'équipe qui a remporté la Coupe de la Confédération en 2017. Personne ne nous attendait à ce tournoi. Je crois toujours que tout est possible pour nous à cette Euro 2020. Nous voulons montrer au monde entier que notre sortie anticipée de la Coupe du monde 2018 (en poules, NDLR) n'était qu'une erreur. Mais c'est aussi clair : pour l'Allemagne, le titre doit toujours être l'objectif ! Parce que nous avons de grands joueurs et nous n'avons à nous cacher de personne », a ainsi lâché le joueur du Borussia Dortmund dans un entretien accordé à Sport1. De quoi laisser penser qu'il faudra bel et bien compter sur cette nation pendant l'Euro...