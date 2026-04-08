La nouvelle prestation cataclysmique du Liverpool d’Arne Slot face au PSG !

C’était un match qui avait une odeur de revanche. Ce mercredi soir, le PSG retrouvait Liverpool en Ligue des champions. Contrairement à la saison dernière où l’affiche entre les deux équipes avait eu lieu en 8es de finale, cette fois Arne Slot et Luis Enrique s’affrontaient en quarts de finale de la compétition. Et comme la saison dernière, si sur le papier la rencontre semblait équilibrée, la forme de Liverpool pouvait inquiéter après sa lourde défaite face à Manchester City (4-0) en FA Cup ce week-end. On s’attendait donc à une rencontre dominée par le PSG ce soir, mais pas à ce point. Car Arne Slot, sans doute craintif du niveau parisien, décidait d’aligner une équipe peu ambitieuse sur le terrain avec une défense à 3 et le seul Hugo Ekitike sur le front de l’attaque. L’international français, de retour au Parc des Princes, n’était épaulé que par Florian Wirtz et n’a donc pas du tout existé alors que Mohamed Salah débutait donc la rencontre sur le banc. Ce n’est pas le seul puisque les Reds ont été complètement transparents dans ce match et à un niveau très décevant pour ne pas dire honteux par moment.

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Le premier tir de l’équipe anglaise n’est arrivé qu’à la 49e minute et techniquement, le niveau affiché par les coéquipiers de Dominik Szoboszlai a été affligeant. En témoigne notamment les 30% de possession dans ce match. Et malgré l’écrasante domination parisienne, Arne Slot restait statique sur son banc, impuissant sans aucune envie de faire bouger les choses ni à la mi-temps, ni après le second but parisien arrivé à la 65e. Pourtant, le long du terrain, Isak, Gakpo, Salah ou Jones s’échauffaient depuis une bonne demi-heure sans donc jamais entrer. Le technicien néerlandais attendait peut-être d’être mené par 3 buts d’écart pour se dire que son équipe n’y arrivait pas.

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Liverpool méconnaissable

Il fallait attendre le penalty sifflé pour Paris puis annulé par le VAR pour voir l’ancien coach de Feyenoord essayer de changer des choses dans ce match avec notamment les entrées d’Isak, Gakpo et Robertson mais pas de Salah qui a passé toute la rencontre sur le banc. Mais le match était déjà plié et Liverpool était déjà bien malade. Les changements n’ont eu aucun impact sur la dynamique ni sur le style de jeu affiché par Liverpool qui a continué de se faire balader tranquillement par un PSG sérieux et appliqué. De son côté, Arne Slot continuait de passer la tête main dans la poche regardant son banc sans aucune réaction à chaque action parisienne. Comme s’il avait décidé de baisser les bras très tôt dans la rencontre. Et si le score aurait pu être bien plus salé, condamnant quasiment les chances de Liverpool dans ces quarts de finale, la performance des Reds a de quoi sérieusement inquiéter tant les coéquipiers de Konaté ont été transparents. Au micro de Canal+, Arne Slot tenait un discours pour le moins surprenant estimant que son équipe avait tenu bon.

Le PSG doit-il vraiment craindre le match retour à Anfield ? NON, l'écart de niveau est beaucoup trop grand cette saison OUI, avec "seulement" deux buts d'avance, Anfield peut s'enflammer Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« On aurait voulu créer plus, mais il n’y avait pas la place. Ils avaient beaucoup la balle. Ils avaient un rythme incroyable partout sur le terrain. Je pense que vous avez vu qu’on a essayé beaucoup de fois de les presser haut. Parfois ça marchait, mais beaucoup de fois, ils étaient capables de nous passer. Ils jouaient dans notre dos. J’ai étudié le match de la saison dernière quand on a gagné 1-0. Le match était exactement pareil et le match à Anfield était différent donc nous sommes contents d’être encore en vie », a-t-il ainsi lancé. De leur côté, les Parisiens ont tenu à saluer leur prestation plutôt que d’estimer que Liverpool avait été mauvais.« Vous savez, je pense que c’est assez dur de venir au Parc et jouer avec notre pressing. À Anfield, ça sera différent, ils seront avec leur supporter et de la confiance. Nous, on va essayer de faire notre meilleur match, reproduire la même chose», analysait Warren Zaire-Emery. Une analyse partagée par Matvey Safonov qui a salué le niveau de son équipe. «On était prêt pour contrer l’attaque de Liverpool. Les défenseurs et l’équipe ont fait un travail difficile. Ça a marché et je suis très content qu’on n’ait pas donné une chance à Liverpool de marquer. Ce n’est pas eux qui n’ont pas réussi, c’est nous qui n’avions pas donné la possibilité de marquer. C’est plus important.»