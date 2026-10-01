Équipe de France : Ousmane Dembélé fait le parallèle entre Zidane et Luis Enrique

Depuis l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Ousmane Dembélé retrouve un positionnement similaire à celui qu’il occupe en club, avec le Paris Saint-Germain. À la veille du troisième match des Bleus dans cette Ligue des Nations, contre l’Italie au Stade de France, le vice-capitaine tricolore a été questionné en conférence de presse sur d’éventuelles similitudes entre l’approche tactique en club et en sélection.

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« Le coach nous laisse beaucoup de libertés, surtout à nous les attaquants. Il y a une philosophie qui se rapproche du PSG, on essaye de prendre du plaisir. Comme le coach l’a dit, il veut que son équipe joue, on a des joueurs de ballon. Il y a beaucoup de similitudes avec le PSG (…), a-t-il confirmé. C’est pareil, il me laisse beaucoup de libertés, que ce soit au PSG ou en équipe de France, j’ai de très bons joueurs autour de moi. On change beaucoup avec Michael, Désiré et Bradley. Je donne le max pour être performant. Je sais qu’il faut que je fasse des passes décisives. J’ai beaucoup de liberté en équipe de France, et je me plais bien dans cette équipe. »