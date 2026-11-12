Crystal Palace se sépare déjà de Pierre Sage après seulement 5 mois

Le rêve anglais de Pierre Sage aura tourné court. Arrivé à Crystal Palace avec l’ambition de découvrir la Premier League et de franchir un nouveau cap dans sa carrière, le coach français quitte déjà le club londonien, seulement quelques mois après son arrivée. Pour tenter sa chance outre-Manche, l’ancien entraîneur du RC Lens avait pourtant fait le choix de quitter le projet artésien. Mais l’aventure n’aura pas résisté aux premiers résultats négatifs. Alors que les dirigeants espéraient poursuivre la progression des Eagles, la situation sportive s’est rapidement dégradée, jusqu’à précipiter le départ de l’entraîneur français. «Crystal Palace peut confirmer que Pierre Sage a quitté son rôle de manager», peut-on lire dans le communiqué officiel.

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Le bilan de Pierre Sage n’aura pas été à la hauteur des attentes. En dix rencontres de Premier League, le technicien n’a remporté que deux matchs et concédé cinq défaites. Une série de mauvais résultats qui a progressivement fragilisé sa position, jusqu’à rendre son avenir très incertain. La dernière défaite à domicile contre Liverpool (1-3) aura été particulièrement difficile à encaisser. Au classement, Crystal Palace est désormais lanterne rouge. Un constat inquiétant pour une équipe qui espérait s’installer durablement dans l’élite du football anglais et poursuivre sa progression sous la direction de son nouvel entraîneur.

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L’aventure déjà finie après 12 matchs

Les difficultés ne se limitent pas au championnat. Engagé en Ligue Europa, Crystal Palace n’a récolté que cinq points après quatre journées. Un bilan insuffisant pour aborder sereinement la suite de la compétition et qui illustre les difficultés rencontrées par le club depuis le début de la saison. Pierre Sage n’aura jamais réussi à installer une dynamique suffisamment solide pour rassurer sa direction. Les défaites se sont accumulées, les résultats n’ont pas suivi et la pression est devenue trop importante. Après avoir tenté de maintenir le cap, les dirigeants londoniens ont décidé de tourner la page et de mettre un terme à une collaboration qui n’aura pas répondu à leurs attentes.

Pour préparer la suite, Crystal Palace étudie déjà plusieurs profils susceptibles de reprendre les commandes. Thomas Frank figure parmi les favoris pour succéder au technicien français, avec Sean Dyche en alternative. Libre depuis son départ de Nottingham Forest en février, Dyche possède une solide expérience dans la lutte pour le maintien. À Burnley, il avait obtenu deux promotions en Premier League et maintenu le club dans l’élite durant six saisons consécutives. Il avait également réussi à sauver Everton de la relégation. Pour Pierre Sage, l’aventure anglaise s’achève déjà, bien loin du rêve qui l’avait poussé à quitter Lens.