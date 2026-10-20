Roberto De Zerbi est en train de totalement relancer Tottenham !

Tottenham est enfin sorti de l’impasse ce lundi. Pourtant, le succès contre Coventry ne doit pas faire oublier l’ampleur du naufrage qui a marqué son début de saison. Après six journées sans la moindre victoire en Premier League, les Spurs occupaient la dernière place du classement, avec seulement trois buts inscrits avant cette rencontre. Le club londonien, qui avait investi massivement sur le marché des transferts après avoir frôlé la relégation la saison précédente, peinait à trouver un équilibre et affichait un visage particulièrement inquiétant. Pour Roberto De Zerbi, arrivé avec l’ambition d’imposer son football, la situation pouvait vite devenir explosive et les rumeurs d’un licenciement étaient très vite arrivées à Londres. C’est pourquoi, à l’approche de la trêve internationale, l’Italien devait trouver les leviers pour éviter que cette spirale négative ne s’installe durablement.

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Le stage à Marbella a fait du bien à Tottenham

La trêve a justement permis à De Zerbi de remettre les choses à plat. Avant le déplacement à Manchester United, l’entraîneur a organisé une longue discussion avec son groupe afin que chacun prenne ses responsabilités face aux difficultés rencontrées. Le stage de quatre jours à Marbella a ensuite offert aux joueurs l’occasion de se retrouver loin de la pression londonienne et de renforcer leurs liens. Une solution identique à celle que De Zerbi utilisait à Marseille et au cours de laquelle l’Italien voulait voir une équipe plus soudée, capable de se battre les uns pour les autres dans les moments difficiles. Le nul obtenu à Old Trafford (1-1), malgré une égalisation concédée en fin de rencontre alors que Tottenham évoluait à dix, a constitué un premier signe encourageant. Les Spurs n’avaient pas encore gagné, mais ils avaient montré une capacité de réaction et une solidarité qui leur avaient fait défaut jusque-là.

Ce regain de forme a finalement été récompensé lundi soir, avec une victoire précieuse contre Coventry (3-1), la première de Tottenham en championnat cette saison. James Maddison a ouvert le score dès la 14e minute d’une superbe frappe enroulée, avant que Jack Rudoni n’égalise au retour des vestiaires. Omar Marmoush a ensuite redonné l’avantage aux Londoniens à la 58e minute, puis Ben Davies a définitivement scellé le succès dans le temps additionnel. Un résultat qui permet aux Spurs de quitter la dernière place et de remonter au 16e rang, avec six points en sept journées. De Zerbi n’a toutefois pas voulu masquer les imperfections de son équipe : «nous avons parfois mieux joué lors des matches précédents, à Old Trafford, contre Aston Villa ou Everton. Maintenant, nous devons comprendre que nous sommes capables de gagner parce qu’après deux ou trois saisons comme celles que nous avons vécues, l’aspect mental est crucial. Nous devons remercier les supporters, particulièrement dans la dernière partie du match, où ils ont été fantastiques. Ils ont beaucoup souffert. Nous devons continuer à avancer et améliorer la qualité de notre jeu, c’est certain, mais nous sommes une bonne équipe, une très bonne équipe.»

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De Zerbi enregistre des retours précieux

Le retour de Maddison a largement contribué à cette première victoire de la saison. Pour sa première titularisation depuis près de dix-huit mois, le milieu offensif de 29 ans a immédiatement rappelé ce qu’il pouvait apporter à cette équipe avec sa créativité et sa capacité à être décisif. « J’ai tellement plus à donner à ce club. J’ai 29 ans et il me reste encore de belles années devant moi. J’ai confiance en moi et je possède de nombreuses qualités qui peuvent aider cette équipe en Premier League », a-t-il affirmé à Sky Sports. L’Anglais a également expliqué avoir discuté avec son entraîneur avant de retrouver le onze de départ, estimant que le moment était venu de montrer ce qui avait manqué aux Spurs pendant son absence. « Je voulais simplement bien jouer et montrer mes qualités, ainsi que ce que l’équipe avait perdu durant ces dix-huit derniers mois », a-t-il ajouté. Dans une formation qui avait semblé désunie lors de ses premières sorties, Maddison pourrait bien devenir un élément central du redressement de De Zerbi.

Enfin, la soirée a pris une dimension encore plus particulière avec le retour de Dejan Kulusevski, entré en jeu après 526 jours d’absence. L’ailier suédois, éloigné des terrains depuis sa grave blessure au genou en mai 2025, a reçu un accueil chaleureux du public et a participé à ce regain d’émotion autour du club. De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction : «je suis très heureux du résultat, très heureux pour Maddison et très heureux pour Kulusevski. Ce sont des joueurs différents, avec des talents, des expériences et des personnalités différentes. Avec eux dans le vestiaire, l’atmosphère change.» Au-delà de leurs qualités respectives, leurs retours apportent donc des solutions supplémentaires à un entraîneur qui a longtemps dû composer avec les blessures et un effectif difficile à stabiliser. Après un début de saison catastrophique, l’Italien tient enfin une victoire de référence pour relancer Tottenham. Il lui reste maintenant à confirmer ce premier rebond, dès le prochain déplacement à Chelsea, pour insuffler une nouvelle dynamique.