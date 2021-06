PSG : le message de Gianluigi Buffon à Donnarumma

Ce n’est qu’une question d’heures avant que le PSG officialise l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 22 ans va rejoindre librement le club de la capitale et va marcher un peu plus sur les traces de Gianluigi Buffon, qui a porté le maillot parisien lors de la saison 2018-2019.

La suite après cette publicité

L’ancien gardien emblématique de la Squadra Azzura a d’ailleurs réagi à la future arrivée de Donnarruma dans son ancien club au micro de Sky Sport Italia. « Je lui souhaite beaucoup de chance. Il va dans un club merveilleux et une ville merveilleuse. C'est un très bon gardien de but et il aura la chance de remporter un trophée dans peu de temps. »