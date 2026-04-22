Ligue 1 : grâce à un Kvaratskhelia en feu, le PSG étrille Nantes

Le Paris Saint-Germain et le FC Nantes jouaient gros ce soir au Parc des Princes, pour ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Premier du classement avec un seul point d’avance sur le RC Lens, le club de la capitale avait une nouvelle chance de distancer les Sang-et-Or après son échec de dimanche dernier contre l’OL (1-2). La victoire était donc vitale pour les hommes de Luis Enrique qui, en cas de succès face aux Canaris, auraient une occasion de reléguer Lens à sept longueurs le 13 mai prochain. Pour ce faire, l’Espagnol a décidé d’aligner un onze de départ moins remanié que dimanche. Alors que Chevalier espérait un peu de rotation, c’est bien Safonov qui avait été choisi. Le Russe était protégé par une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi et Zaïre-Emery. Au milieu, Dro Fernandez faisait son grand retour, aux côtés de Beraldo et de Neves. Enfin, Luis Enrique avait aligné une attaque Dembélé, Kvaratskhelia, Doué pour forcer le coffre nantais. De son côté, le FCN devait composer sans Vahid Halilhodzic, suspendu, pour l’un de ses ultimes matches de la dernière chance. Dix-septième du classement, le club des bords de l’Erdre est à cinq points du barragiste auxerrois. Autant dire qu’un miracle au Parc leur permettrait de croire à nouveau en leurs chances de survie. Et pour tenter de faire vaciller le PSG, Eric Blahic alignait le onze suivant : Lopes, Almustrati, Cozza, Acapandie, Guilbert, Machado, Lepenant, Sissoko, Leroux, Abline, Mohamed.

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Si la présence de Zaïre-Emery sur le flanc gauche de la défense et celle de Beraldo au milieu était la petite surprise du jour concoctée par Luis Enrique, la physionomie de la première période était bien celle qui était attendue. Paris devait faire face à des Nantais jouant bloc bas et comptant uniquement sur un contre éclair d’Abline pour piéger les Rouge et Bleu. Le match débutait sur un rythme plutôt tranquille quand les Canaris ont vécu un nouveau coup du sort dans leur bataille pour le maintien lorsque la VAR a appelé Clément Turpin pour lui signaler une action litigieuse entre Marquinhos et Leroux. Sur une remise de la tête du défenseur brésilien, le jeune Nantais déviait involontairement le ballon du bras. Un penalty tombé à pic pour le PSG qui a pu lancer son match grâce à la précision de Kvaratskhelia (1-0, 13e). Paris n’avait pas besoin de ça face à un mal classé, mais Leroux pensait se faire justice en égalisant sur un coup franc mal renvoyé par une défense parisienne trop attentiste (22e). Mais il faut croire que tous les vents sont contraires au FC Nantes dans cette fin de saison puisqu’après de longues minutes, la VAR a finalement décidé d’annuler le but, sans doute pour un hors-jeu.

Paris assure, Nantes continue de sombrer

Les Canaris n’étaient pas vernis, mais Abline a quand même eu quelques rares occasions pour inquiéter Safonov sur sa première frappe cadrée du match (35e) et sur un coup franc direct (43e). De son côté, le PSG accentuait sa domination au fil des minutes et récupérait de plus en plus vite le cuir à des Nantais combattifs, mais impuissants. Et ce qui devait arriver arriva. Parfaitement servi par Achraf Hakimi sur le côté droit, Désiré Doué a inscrit le but du KO en décochant une frappe croisée XXL venue se loger dans la lucarne d’Anthony Lopes (2-0, 38e). À la mi-temps, Paris assurait l’essentiel et reprenait quatre points d’avance sur le RC Lens. Au retour des vestiaires, pas le temps de trainer. Bien décidés à s’éviter tout mal de tête en cas de but des Canaris, les Parisiens ont plié le match dès la 50e minute. Et encore une fois, « Kvaradona » a fait étalage de toute sa technique. Arrivé lancé aux abords de la surface, le Géorgien était idéalement servi plein axe par Dembélé avant d’enchaîner un double contact et une frappe impeccable dans la foulée pour tromper Lopes (3-0, 50e). Un régal pour les amoureux du ballon rond.

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Assuré de repartir de la porte d’Auteuil avec une 19e défaite en 30 matches de L1, Nantes a passé la fin du match à jouer les sparring-partners, à savoir encaisser les coups sans pouvoir les rendre. Un calvaire pour des Canaris dont le principal objectif était d’éviter d’aggraver leur différence de but. Un détail qui pourrait compter dans son combat pour le maintien. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que l’addition s’alourdisse après une frappe lointaine d’Hakimi (55e), une tête de Kvaratskhelia sur corner repoussée par Lopes (61e) et une tentative de Ruiz qui a fini sur le poteau gauche du gardien nantais (69e). Grâce à ce succès facile (3-0), le PSG reprend un peu d’air au classement et peut envisager son déplacement à Angers sereinement avant sa demi-finale aller de C1 face au Bayern Munich. De son côté, Nantes voit ses chances de maintien se réduire. À quatre matches de la fin, les Canaris comptent toujours cinq points de retard sur le barragiste (Auxerre) et devront remporter le derby breton à Rennes dimanche prochain s’il veut éviter de faire quasiment une croix sur sa survie parmi l’élite.

[Revivez le film du matcvh PSG-Nantes]()