PSG : le pronostic de Luis Enrique pour le Clasico

S’il fait désormais le bonheur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a longtemps été l’architecte d’un des FC Barcelone les plus puissants offensivement de l’histoire du football, autour de la désormais célèbre "MSN" avec Messi, Neymar et Suarez. En conférence de presse après le large succès des siens à La Mosson, le manager parisien a été interrogé sur le Clasico à venir, le dernier de la saison pour le Real Madrid et le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Et la sentence était claire : «3-0 pour Barcelone, facile.» Luis Enrique n’a jamais caché sa passion intacte pour Barcelone, comme il l’a fait mardi, avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal, lorsqu’il a déclaré : «Mon amour pour le Barça ne disparaîtra jamais. J’ai un passé dont je suis très fier.» Il suivra de près ce qui se passe dans un match qui pourrait pratiquement sceller la course au titre Liga.