Coupe du Monde 2026, Maroc : la statistique historique d’Ayyoub Bouaddi

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi continue d’écrire une histoire déjà exceptionnelle sous les couleurs du Maroc. Révélation dans cette Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain enchaîne les prestations de haut niveau et sera une nouvelle fois titulaire ce soir face à la France en quarts de finale. Devenu un élément incontournable du onze de Mohamed Ouahbi, le joueur du LOSC confirme tout son potentiel sur la plus grande scène internationale.

La suite après cette publicité

5 - 🇲🇦 Morocco's Ayyoub Bouaddi tonight becomes the first ever African player to make five FIFA World Cup appearances as a teenager.



Historic. pic.twitter.com/Tdyh4ePfgU — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Et ce rendez-vous face aux Bleus lui permettra d’inscrire un peu plus son nom dans les livres d’histoire. Selon Opta, Ayyoub Bouaddi deviendra ce soir le premier joueur africain de l’histoire à disputer cinq matches de Coupe du Monde FIFA alors qu’il est encore adolescent (18 ans). Une performance qui illustre la précocité et la régularité du milieu marocain, dont la cote ne cesse de grimper après un début de Mondial très convaincant.