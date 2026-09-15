Lens : dérogation demandée pour Yannick Cahuzac !

Nommé entraîneur principal du RC Lens ce mardi pour succéder à Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac va pouvoir diriger les Sang et Or malgré l’absence, pour le moment, des diplômes requis pour exercer en Ligue 1. Âgé de 41 ans, l’ancien milieu de terrain est toutefois membre de la promotion 2026-2027 du BEPF et Lens va donc demander une dérogation à la Direction technique nationale. Une dérogation qui devrait être accordée afin de permettre à Cahuzac de s’installer pleinement sur le banc artésien, notamment dès vendredi soir à Monaco, selon L’Equipe.

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Sans cette dérogation, le Racing s’exposerait à une amende pouvant atteindre 25 000 euros pour chaque match disputé avec un entraîneur ne disposant pas des qualifications nécessaires. Une situation déjà vécue récemment par Will Still à Reims, qui avait dû s’acquitter de 25 000 euros par rencontre pendant 23 matches, soit 575 000 euros au total. Lens devrait donc éviter une telle sanction grâce à la dérogation accordée à Cahuzac, qui pourra poursuivre en parallèle sa formation pour obtenir son BEPF.