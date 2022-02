Nouvelle accusation de viol contre Benajmin Mendy

Les doutes s'amenuisent au fil du temps quant à la culpabilité de Benjamin Mendy dans toutes ses affaires de viols et d'agressions sexuelles. Déjà accusé par cinq femmes différentes, de sept viols et d'une agression sexuelle, le latéral gauche français, suspendu par Manchester City, avait été placé en détention provisoire pendant 134 jours avant d'être libéré sous caution.

Accompagné de son ami Louis Saha Matturie, homonyme de l'ancien attaquant de Manchester United et également visé par ses accusations, le champion du Monde 2018 s'est rendu ce mercredi à une audience préliminaire au tribunal de Chester, durant laquelle il a été informé d'une nouvelle plainte pour viol, provenant d'une sixième femme, selon The Sun. La prochaine audience préliminaire aura lieu le 11 mars prochain, soit un peu plus de quatre mois avant le procès, prévu le 25 juillet.