Michel Platini adoube Kylian Mbappé

Quand une légende reconnaît une future légende. Invité sur le plateau de l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, Michel Platini s’est exprimé sur de nombreux sujets qui touchent la planète football. Il a notamment confirmé qu’il ne reviendrait plus à la tête d’une instance de football. Le mythique numéro 10 français des années 80 a également donné son avis sur les performances de Kylian Mbappé. Pour lui, pas de doute, l’attaquant du PSG fait déjà partie des plus grands.

« (Est-il déjà parmi les légendes du football français au même titre que Platini ou Zidane?) Oui absolument. Pourquoi ? Parce que ce qu’il montre et ce qu’il a fait est exceptionnel, je suis désolé… Il va très vite, il comprend très bien le jeu, il est très intelligent et il a les deux pieds. […] Je ne sais pas s’il est hors norme, mais il est très, très, très, très bon. Il est hors norme dans sa rapidité. Des gens qui ont les deux pieds comme lui et qui sont intelligents, il y en a pas mal. Mais en plus qu’il soit très, très rapide comme cela, ça, c’est hors norme. Je le regarde fonctionner, il part au bon moment. Il ne part pas quand il ne doit pas partir. » KM7 appréciera.

