Coupe du Monde : Gianni Infantino est conquis par le nouveau format

Gianni Infantino campe sur sa position. À l’occasion d’un énorme rassemblement avec les 211 fédérations membres de la FIFA présentes, le patron de l’instance mondiale a exprimé sa satisfaction quant au format de la Coupe du Monde à 48 nations. « L’expansion à 48 équipes a montré que donner à plus de pays la chance de rivaliser ne fait que renforcer la Coupe du Monde de la FIFA… De nouvelles nations ont inspiré des millions de personnes, des histoires inoubliables ont capturé les cœurs à travers le monde et le football a prouvé une fois de plus qu’il est une langue universelle », a indiqué le dirigeant suisso-italien.

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Une sortie remarquée alors que la FIFA réfléchit à étendre la prochaine édition à 64 équipes. Une option que ne rejette pas Gianni Infantino et pour laquelle milite vivement Arsène Wenger. Une décision doit être prise dans les prochaines semaines. Si ce projet était mis en place, la phase de groupes s’étendrait ainsi jusqu’à la poule P, toujours avec les deux premiers qualifiés, sur quatre équipes.