LdC : le FC Barcelone va encore toucher le jackpot

C’est une fin d’aventure brutale pour le FC Barcelone. En effet, après leur victoire en quarts de finale retour face à l’Atlético de Madrid hier soir (1-2), les Catalans sont éliminés de la Ligue des Champions. Malgré cette déception sportive, les joueurs de Hansi Flick quittent la compétition sans repartir bredouilles, car sur le plan financier, le Barça a accumulé environ 64,5 millions d’euros grâce à son parcours européen. Le simple fait de participer à la compétition européenne a rapporté 18,6 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 11,2 millions d’euros issus des performances en phase de ligue.

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En comptant cinq victoires (2,1 millions d’euros chacune) et un match nul (700 000 euros), le Barça avait déjà touché des jolis chèques. La qualification pour les huitièmes de finale a aussi été récompensée par 11 millions d’euros, complétés par 8,8 millions d’euros liés au classement en phase de ligue. Et si les chiffres peuvent en étourdir certains, ce n’est pas encore terminé. La qualification contre Newcastle (8-3 sur l’ensemble des deux matches) a ajouté 12,5 millions d’euros, portant le total du jackpot à 64,5 millions. En fin de compte, les récompenses sont assez conséquentes pour une fin de parcours à ce stade.