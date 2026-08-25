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PSG : Ousmane Dembélé ne jouera pas le choc face au LOSC !

Surprise à trois jours du choc Lille-PSG. Sorti à la mi-temps du match face à Rennes (2-2), le Ballon d’Or 2025 ne jouera pas la rencontre contre les Dogues.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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Lille n’en demandait pas tant. À trois jours du choc de la 2e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, la formation nordiste sait qu’elle devra se battre face à la pléiade de stars du club de la capitale, mais elle n’aura pas à surveiller Ousmane Dembélé. Le Parisien et RMC Sport annonçaient en choeur que le Ballon d’Or 2025 ne sera pas du voyage à Lille. Une information officialisée quelques minutes plus tard par les Rouge et Bleu.

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« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe. » En clair, le joueur de 29 ans ne participera pas aux séances d’entraînement prévues mercredi et jeudi et ne fera donc pas le voyage jusqu’à la Decathlon Arena.

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Dembélé déjà mis au repos

Le PSG assure que cette décision n’a aucun lien avec la sortie prématurée de Dembélé dimanche dernier contre le Stade Rennais. Auteur d’un mauvais match, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone avait été remplacé dès la mi-temps par Ferran Torres. Un coup de coaching judicieux de la part de Luis Enrique puisque son compatriote avait inscrit un doublé, permettant au PSG de ramener le point du match nul, après avoir été mené 2-0. À l’issue du match, le coach parisien avait d’ailleurs envoyé un message très clair à ses stars.

« C’est le football. Le football, c’est comme ça. Le Paris Saint-Germain n’a rien gagné, rien. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne vas rien gagner ! Il n’y a pas de crédit. Tu dois montrer chaque jour, chaque match, chaque entraînement, que tu es prêt. Sinon c’est facile de se reposer et glisser. Je ne suis pas né de cette manière. On cherche à gagner tout le temps et pour gagner de tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort. C’est clair ? » Aujourd’hui, Paris répète que le choix de préserver son numéro 10 n’a rien à voir avec le match face au SRFC, mais à l’heure où tous les Mondialistes (et notamment tous ceux qui ont disputé au moins les demi-finales) ont repris la compétition, voir Dembélé souffler dès le début de saison, après trois apparitions et 120 minutes de jeu (soit 40 minutes/match) a de quoi surprendre.

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