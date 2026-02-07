Nantes : la frustration de Fabien Centonze après la défaite contre l’OL

Ce samedi soir, le FC Nantes a concédé une nouvelle défaite frustrante face à l’OL (0-1). Les Nantais ont eu les occasions pour revenir et prendre des points, mais ont été malchanceux devant la cage. Après la rencontre, le défenseur Fabien Centonze est revenu sur le scénario du match au micro de Ligue 1+. Et il a semblé très frustré par ce scénario.

« Forcément, on a ressenti de la frustration, car on avait la sensation de bien faire ce soir sans être récompensés. C’est dommage, surtout quand le but qu’on concède est évitable. Gagner en Ligue 1, ce n’est pas facile, et on sait qu’on ne nous donnera rien cette saison. Il va falloir répéter les efforts et espérer que la chance tourne en notre faveur. Après le carton rouge, ça galvanise et ça donne de l’énergie. On se dit que c’est à notre portée, qu’on peut aller la chercher. C’est ce qu’on a fait, mais ce soir, ça n’a pas suffi. Le match était intéressant, on a montré qu’on pouvait proposer de belles choses. On doit corriger nos entames de match, car c’est là qu’on perd des points. Ce qu’on a fait après le rouge, on doit être capable de le faire pendant 90 minutes. Ce ne sera pas simple, mais on n’aura pas le choix. Les douze montants touchés depuis le début de la saison ? Forcément, ce n’est pas un hasard. C’est à l’image de ce qui nous arrive aujourd’hui. Il faut que ça bascule en notre faveur, il faut persévérer. »