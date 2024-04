Julen Lopetegui discute avec un club de Premier League

Sans club cette saison, Julen Lopetegui reste très sollicité en Premier League. L’ancien entraîneur de Wolverhampton, du Séville FC et du Real Madrid aurait eu des discussions avec les dirigeants de West Ham selon The Sun. Le journal britannique affirme que l’actuel entraîneur des Hammers, David Moyes, n’est plus en odeur de sainteté auprès du club et devrait quitter l’équipe londonienne cet été. Ruben Amorim aurait également été contacté par West Ham, tout en étant également courtisé par Liverpool.

Par ailleurs, Julen Lopetegui est également lié l’AC Milan. Alors que Stefano Pioli devrait être limogé dans les semaines à venir après une saison compliquée, le nom de l’Espagnol revient avec insistance dans les médias transalpins. Il aura donc le choix cet été alors que cela devrait bouger pour beaucoup d’entraîneurs.