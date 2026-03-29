CdM 2026 : l’Italie est terrifiée à cause d’une raison loufoque

À la veille de son déplacement à Zenica pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, l’Italie doit composer avec des conditions météorologiques particulièrement hostiles. De la neige est tombée ces dernières heures sur la ville bosnienne et, malgré une légère hausse des températures, les pluies annoncées pourraient transformer la pelouse en véritable terrain lourd. De quoi inquiéter sérieusement le staff italien à quelques heures d’un match déjà délicat à l’extérieur.

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Face à cette situation, le sélectionneur Gennaro Gattuso a décidé de modifier le programme initial. Exit la traditionnelle séance d’entraînement dans le stade du match, la Nazionale a effectué sa dernière préparation matinale à Coverciano avant de s’envoler lundi à 16h30 depuis Florence vers Zenica. À leur arrivée en soirée, les Italiens procéderont simplement à une inspection de la pelouse et aux conférences de presse d’avant-match.