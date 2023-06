Le nouveau gros coup de pression du Real Madrid à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Ce que j’attends du PSG la saison prochaine? Non rien, je suis juste là pour jouer. J’ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu’il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste ne me regarde pas ». Dans une nouvelle sortie médiatique après la rencontre de samedi soir, Kylian Mbappé laissait encore entendre qu’il serait là la saison prochaine. Bien sûr, dans le foot, un retournement de situation peut se produire à tout moment, mais la tendance est clairement à une présence de Mbappé à la rentrée en août.

En revanche, en Espagne, il continue de faire la une pratiquement tous les jours. Ce dimanche, le quotidien Marca dévoile ainsi de nouvelles informations sur l’intérêt du Real Madrid pour la star des Bleus. Le média explique que le Real Madrid ne pense pas à lui pour cet été, et ne prépare pas son mercato estival ni la saison à venir en fonction du Bondynois. En revanche, le journal ibérique confirme qu’il serait le bienvenu pour 2024, une fois son contrat à Paris expiré s’il n’active pas cette fameuse année en option.

Signer en 2024… ou rien

Mais surtout, la publication espagnole indique que le Bondynois, s’il souhaite bien signer au Real Madrid, va devoir s’engager auprès de Florentino Pérez. Les Madrilènes attendent qu’il signe son contrat dès janvier 2024. S’il venait à refuser, les Merengues ne tenteraient plus de l’attirer. Ils veulent être certains de l’enrôler dès janvier 2024 et éviter toute mauvaise surprise ou retournement de situation par la suite. C’est donc la grosse condition pour laquelle le Bondynois termine à Madrid.

Mbappé devra donc s’engager, par écrit, avec les Merengues dans un peu plus de 6 mois. Reste à voir s’il sera prêt à le faire, alors que ces derniers mois, l’hypothèse de le voir rejoindre un club anglais a pris une légère ampleur. Tout comme il est possible qu’il s’engage sur la durée avec le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…