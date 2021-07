La paix entre Neymar et le Barça soulage l'Espagne, comment la Juventus compte reconquérir le cœur de CR7

La suite après cette publicité

L'Espagne soulagée de l'accord Neymar-Barça

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et Neymar font la une du quotidien Sport ce mardi. Le média espagnol est soulagé que la guerre soit enfin finie entre le club catalan et le Brésilien. «La fin d'une guerre qui a duré 4 ans», peut-on lire. Le Barça a informé hier via un communiqué qu'un accord extra-judiciaire concernant les différents litiges entre les deux parties avait été trouvé. «Neymar et le Barça font la paix», écrit de son côté L'Équipe. Malgré son départ du Barça en 2017 pour le PSG, le Brésilien était toujours lié au club catalan à cause du paiement d'une prime de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette histoire désormais terminée, le Ney peut désormais définitivement tourner la page du FC Barcelone et se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs avec le Paris Saint-Germain.

La Juve veut reconquérir CR7

Cristiano Ronaldo fait encore la une des quotidiens italiens ce matin. Le quintuple Ballon d'Or a fait son grand retour à Turin lundi. Il a été accueilli en grande pompe par les tifosi de la Juve, qui ont visiblement tenté de lui faire passer un message en leur clamant leur amour. «Show et mystère», résume le Corriere dello Sport. En effet, si le Portugais est un joueur de la Juventus, son avenir est toujours aussi flou. Le quotidien italien explique que le PSG maintient toujours des contacts avec le clan Ronaldo, au cas où Kylian Mbappé viendrait à prendre la direction du Real Madrid. «Grand bain de Juve pour Cristiano», écrit-on du côté de Tuttosport. L'opération reconquête du cœur de CR7 est clairement lancée dans le Piémont.

Ramos interroge à Paris

Sergio Ramos n'a toujours pas fait ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain et il va falloir attendre encore un peu. «C'est quoi le problème», se demande Le Parisien dans ses pages intérieures. Le joueur de 35 ans ressent une gêne au mollet depuis quelques jours. Aucun risque ne sera pris par Mauricio Pochettino et son staff qui préfèrent le préserver compte tenu de ses nombreuses blessures ces dernières années. Ramos sera donc absent pour le match amical face au Séville FC, qui aura lieu ce soir à 20h. Il ne sera pas non plus du Trophée des Champions contre Lille ce dimanche. Encore un peu de patience donc pour voir l'ancien Madrilène sous la tunique parisienne.