OM : André Villas-Boas ne veut pas se précipiter pour son avenir

Alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans quelques heures, l'Olympique de Marseille a déjà énormément de travail en coulisses avec les fins de contrat. Des joueurs comme Florian Thauvin ou Jordan Amavi seront en effet libres en juin prochain. Mais c'est aussi le cas d'André Villas-Boas, l'entraîneur du club phocéen arrivé sur la Canebière à l'été 2019. Récemment, le directeur du football Pablo Longoria avait justement évoqué le cas du Portugais : «on a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble.»

La suite après cette publicité

Mais alors où en est le principal concerné concernant son futur et une possible prolongation dans les mois à venir ? En ce premier jour de l'année 2021, André Villas-Boas s'est longuement confié au média portugais O Jogo, dans une interview de six pages disponible dans l'édition du jour. L'occasion pour lui de revenir sur l'ensemble de sa carrière et sur son avenir. «Les parties se renvoient la balle. (…) De mon côté, nous avons donné nos attentes à l’OM, et la direction marseillaise nous a donné les siennes et nous avons transmis les nôtres à nouveau», a d'abord expliqué l'entraîneur phocéen.

«Je ne mets pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé»

Les discussions ont donc bel et bien commencé, mais il y a un aspect qui dérange l'ancien entraîneur du Shanghai SIPG : «quand je suis arrivé en France, je voulais signer pour un an seulement. Mais j’ai été obligé de signer pour deux ans, parce que c’est la loi française qui l’oblige, pour protéger les entraîneurs. La prolongation avec l’OM implique donc une chose que je n’aime pas tout de suite, c’est de signer à nouveau pour deux.» Un aspect qui risque de freiner André Villas-Boas ? Pas forcément, car tout dépendra des performances de son équipe, qui a mal fini l'année 2020.

«Je ne mets pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas, en ce moment, des résultats sportifs à la hauteur. (...) Nous sommes cinquièmes, à huit points de la première place, avec deux matches de retard, mais nous devons les gagner. Quand le club voudra faire une proposition, je déciderai», a conclu le coach âgé de 43 ans. Place donc dans un premier temps au sportif, avec une reprise contre Montpellier mercredi soir (21h, 18e journée).