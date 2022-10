Serie A : l'AS Rome renverse l'Hellas Vérone et revient au pied du podium

Avant-dernière rencontre de la 12ème journée de Serie, la confrontation entre l'Hellas Vérone et l'AS Rome au stade Marcantonio-Bentegodi était l'occasion de voir un duel des extrêmes. Respectivement 19ème et 6ème du championnat italien avant le coup d'envoi, les deux équipes avaient à coeur de faire un résultat mais pour les mêmes raisons. En cas de victoire, les locaux pouvaient s'extirper de la zone de relégation tandis que les visiteurs pouvaient se rapprocher du podium. Dans cette rencontre, les joueurs de José Mourinho prenaient le meilleur départ avec notamment deux poteaux de Tammy Abraham dont le premier après avoir dribblé le gardien adverse et s'être trouvé seul devant le but vide (19e et 21e). Après cette double occasion franche, Pawel Dawidowicz ouvrait le score sur une offrande de Marco Davide Faraoni, un peu avant la demi-heure de jeu, pour l'Hellas Verone (27e, 1-0).

La suite après cette publicité

Cependant, le buteur polonais prenait un carton rouge quelques minutes plus tard, après une intervention rugueuse sur Nicolo Zaniolo et l'intervention de la VAR (35e). Juste avant la pause, ce dernier trouvait le chemin des filets pour l'égalisation romaine (45e+1, 1-1). Après la pause, le score ne bougeait plus jusqu'à la toute fin de la rencontre. Grâce à une réalisation de Cristian Volpato sur une passe décisive de Nemanja Matić, les Romains pouvaient exulter après avoir renversé une situation bien mal embarquée (88e, 2-1). Quelques minutes plus tard, le buteur se muait en passeur pour Stephan El Shaarawy (90e+2). Au classement, l'AS Rome remonte donc au pied du podium, à la 4ème place, tandis que l'Hellas Vérone fait du surplace et est toujours 19ème de Serie A. À noter que lors de la prochaine journée, la Louve recevra la Lazio pour le derby de Rome.