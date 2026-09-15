Équipe de France : Jérémy Jacquet présélectionné par Zinédine Zidane

Jérémy Jacquet pourrait rapidement découvrir les A de l’équipe de France. Selon les informations de L’Équipe, le défenseur de Liverpool figure dans la liste des joueurs présélectionnés par Zinédine Zidane pour son premier rassemblement à la tête des Bleus. Une reconnaissance logique pour le jeune Français de 21 ans, arrivé de Rennes contre 70 M€ et déjà très en vue avec les Reds. Samedi face à Fulham (0-0), Jacquet s’est notamment distingué par un sauvetage sur sa ligne et une activité défensive remarquée, confirmant son adaptation express à la Premier League.

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Le nouveau staff tricolore élargit visiblement son champ d’observation aux révélations françaises du Championnat anglais. En effet, Enzo Le Fée, milieu de Sunderland, mais aussi Olivier Boscagli, défenseur de Brighton, font également partie des joueurs présélectionnés, tout comme Lucas Da Cunha (Côme). Jacquet devra toutefois continuer à progresser sans brûler les étapes, alors que son intégration à Liverpool reste récente et qu’il doit encore gérer les exigences physiques de l’enchaînement des matchs. Une éventuelle convocation dans la première liste de Zidane, attendue vendredi, pourrait néanmoins accélérer encore un peu plus son ascension.