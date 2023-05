Le PSG va économiser une fortune avec la suspension de Leo Messi

La suite après cette publicité

Le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite a fait couler beaucoup d’encre ces dernières 24 heures. L’Argentin, qui n’a pas eu l’autorisation du club de la capitale pour quitter la France, a tout de même forcé et cela n’a pas plu à la direction parisienne. Résultat, le PSG a décidé de suspendre deux semaines son joueur. Lionel Messi ne pourra pas s’entraîner, ni disputer deux matches et ne sera pas payé. Une décision qui va faire économiser un sacré pactole à Paris.

Sous contrat avec le PSG jusqu’à cet été, Lionel Messi perçoit un salaire de 40,5 millions d’euros brut par an (troisième plus gros salaire du club derrière Neymar et Mbappé) comme le rapporte Sportune. Le champion du monde 2022 touche donc à 3,375 millions d’euros par mois et par conséquent 1 557 692 euros toutes les deux semaines. Le PSG va donc économiser une belle somme qui ferait saliver bons nombres de club de Ligue 1.

À lire

PSG : quel avenir pour Lionel Messi ?