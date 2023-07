Kylian Mbappé sabote le mercato de plein de stars

La suite après cette publicité

C’est encore parti dans tous les sens ces derniers jours. Alors que le principal concerné a passé quelques jours au Cameroun, pays d’origine de son père, de nombreuses informations concernant son avenir sont sorties dans la presse. « On est dans une société de consommation, où prime le 'c’est bien, mais fais encore’. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais », a notamment lancé le Français.

Une situation un peu compliquée à gérer pour son club forcément, qui a tout de même déjà officialisé de nombreuses recrues depuis l’ouverture du mercato. Mais forcément, la question de l’avenir de Mbappé va obliger, ou non, le PSG à se renforcer dans le secteur offensif. Et comme l’explique AS, ce feuilleton paralyse logiquement la suite du mercato pour le PSG… mais aussi pour le reste du monde.

Plein de joueurs dépendent de Mbappé

Le média espagnol a notamment consulté des agents afin d’avoir des retours sur l’opération Mbappé. « Tout est paralysé. Quand Mbappé décidera de son avenir, l’argent commencera à bouger », a notamment lancé un agent au média espagnol. Et pour cause, le sort de bien des joueurs comme Victor Osimhen, Harry Kane, Sadio Mané, João Félix, Bernardo Silva, Vlahovic ou Gonçalo Ramos dépend du club où jouera le PSG l’an prochain. Des vedettes qui doivent malgré elles attendre de voir ce qui se passera avec le joueur formé à Monaco, qui, indirectement, les met dans une situation très délicate.

Ces joueurs sont ainsi de potentiels remplaçants du Français au sein du club de la capitale, qui recrutera sûrement un ou deux joueurs pour remplacer le Bondynois. Tout comme ils pourraient aussi être des renforts du Real Madrid dans le cas où le dossier Mbappé venait à se conclure sur un échec pour les Merengues. Une fois que Kylian Mbappé aura fait son choix - quel qu’il soit - ça devrait donc commencer à bouger dans tous les sens…