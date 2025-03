L’incroyable suggestion de Jérôme Rothen à l’OL contre Paulo Fonseca

C’est une image qui risque de provoquer un tollé pour de nombreux mois et qui risque de rester inscrite pour des années. Ce dimanche, Paulo Fonseca a dépassé les bornes avec l’Olympique Lyonnais. Mécontent de la décision de Benoît Millot de lui adresser un carton rouge lors de la rencontre face à Brest, le coach portugais a dégoupillé et est allé faire un front-contre-front avec l’arbitre de 43 ans. Un coup de sang qui devrait lui valoir une lourde sanction, qui pourrait même être étendue au-delà des frontières de la France. Pour autant, une sanction ne serait pas suffisante pour certains comme Jérôme Rothen qui a fustigé l’ancien coach du LOSC sur les ondes de RMC ce lundi.

«Il peut faire toutes les excuses du monde, un contact physique est inadmissible. C’est inexcusable. Quelle image donnée au foot amateur ! Quand tu es pro, tu as des obligations, tu ne dois pas commettre l’irréparable. Sept mois de suspension, cela ne suffirait même pas. Il y a une affaire très grave, pour moi l’OL devrait signer une résiliation de contrat, une mise à pied, peu importe… tu dégages ! Comment tu peux accepter qu’il prenne sept mois ? Il sera en tribunes et il coachera, ce n’est pas possible, tu dois avoir des valeurs.» Reste à savoir si le club rhodanien écoutera l’ancien milieu de terrain.