Monaco : très bonne nouvelle pour Lamine Camara

L’AS Monaco devrait pouvoir compter sur Lamine Camara pour son déplacement à Lorient, ce dimanche à 17h15, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Sorti prématurément jeudi lors de la victoire face au CSKA Sofia (2-1) en Ligue Conférence, le milieu de terrain sénégalais ne souffre finalement de rien d’inquiétant, a assuré Filipe Luis ce samedi. Une bonne nouvelle pour le technicien brésilien, qui considère Camara comme un élément essentiel de son entrejeu depuis le début de la saison.

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En revanche, Monaco devra se passer d’Eric Dier, touché au quadriceps et absent pour deux à trois semaines, ainsi que de Stanis Idumbo, blessé au psoas. Filipe Luis devra composer avec ces deux forfaits pour la rencontre face aux Merlus, alors que son équipe cherche à mieux gérer ses temps faibles après avoir laissé filer une avance de deux buts contre Toulouse (2-2), puis avoir connu quelques frayeurs face au CSKA Sofia.