Ligue 1 : le LOSC s’impose tranquillement face à Troyes et se retrouve leader

Le LOSC continue d’avancer ! Quelques jours après sa défaite frustrante face au Real Betis en Ligue des champions, Lille a parfaitement réagi en championnat en dominant Troyes ce dimanche après-midi (2-0), à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Les Dogues ont ainsi décroché une nouvelle victoire et poursuivent leur très bon début de saison. Dès les premières secondes, les hommes de Davide Ancelotti ont d’ailleurs affiché leurs intentions. Lille pensait ouvrir le score très rapidement par Hákon Haraldsson, mais son but a finalement été refusé après intervention du VAR pour une position de hors-jeu (2e).

La suite après cette publicité

Lille a néanmoins rapidement repris sa marche en avant et s’est créé plusieurs situations dangereuses. Sur un corner de Dilane Bakwa, Ayase Ueda a notamment eu une belle opportunité de la tête, sans parvenir à cadrer (13e). Mais les Lillois ont finalement trouvé la faille quelques minutes plus tard grâce à Tiago Santos (17e). Servi sur le côté droit, le latéral portugais a décoché une frappe absolument sublime du pied droit pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée. Un véritable missile, qui a laissé le gardien troyen sans la moindre chance et permis au LOSC de prendre logiquement les commandes de la rencontre.

Le LOSC appliqué

Après cette ouverture du score, les Dogues ont continué à se montrer entreprenants, sans parvenir à faire immédiatement le break. Troyes n’a pas totalement fermé le jeu et a tenté de répondre, notamment par l’intermédiaire de Jérémy Le Douaron, qui s’est procuré plusieurs situations. Juste avant la pause, l’attaquant troyen a notamment hérité d’une belle opportunité après une séquence dans la surface, mais sa frappe est passée largement au-dessus (45e+4). Lille a donc rejoint les vestiaires avec un avantage minimal, malgré une première période globalement maîtrisée et plusieurs occasions pour creuser l’écart.

La suite après cette publicité

En seconde période, les Dogues ont dû faire preuve de patience face à des Troyens davantage entreprenants. Mais solides et bien organisés, les Lillois ont préservé leur avantage pour signer une nouvelle victoire importante. Tiago Santos, déjà auteur de son deuxième but de la saison, aura été l’un des grands hommes de cette rencontre, confirmant son excellent début d’exercice. En toute fin de match, Ethan Mbappé a scellé la victoire des siens (2-0, 90e+3). Avec ce succès, Lille poursuit sa belle dynamique en Ligue 1. Une nouvelle rencontre réussie pour les hommes de Davide Ancelotti qui prennentla tête du classement. Les Troyens sont eux à la 10e place.