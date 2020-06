Man United : Marcus Rashford affiche sa détermination avant la reprise

Manchester United fera son grand retour à la compétition le vendredi 19 juin à Tottenham (30e journée, 21h15), plus de trois mois après son dernier match. Une occasion pour les Red Devils de l'emporter face à un concurrent direct pour les places européennes. Pour cela, MU pourra compter sur Marcus Rashford (22 ans). Blessé au dos depuis le début de l'année civile, le meilleur buteur mancunien (19 buts en 31 matches cette saison) a entièrement récupéré et sera apte à jouer. Il est boosté à bloc pour la fin de saison et en a fait part à Stretty News.

« Je pense qu'en sortant de ce confinement, nous sommes dans une position beaucoup plus solide que nous ne le devions. Je pense que nous devons juste prendre chaque match au fur et à mesure et ne pas être trop sûrs de nous », a-t-il déclaré avant de revenir sur son cas. « Pour moi, personnellement, je sentais que j'avais ma meilleure saison à ce jour avant le coup de blessure, alors maintenant je suis de retour en pleine forme, je suis déterminé à continuer. » L'international anglais (38 sélections, 10 buts) tentera de faire trembler les filets à nouveau. Une sensation qui doit lui manquer puisque sa dernière réalisation remonte au 11 janvier contre Norwich (4-0).