Le Real Madrid a montré deux visages bien différents lors de sa victoire face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. En difficulté durant les 45 premières minutes, les Merengues ont complètement renversé la situation au retour des vestiaires. Interrogé sur les mots employés pour remobiliser ses joueurs à la pause, José Mourinho a préféré garder le contenu de ses échanges confidentiel, avec une comparaison pour le moins originale. « Les vestiaires, c’est comme Las Vegas : ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. On en a parlé. On est amis, et on a discuté », a lancé le technicien portugais. L’entraîneur madrilène a néanmoins reconnu avoir assisté à une première période « catastrophique », qui l’a notamment poussé à s’appuyer sur plusieurs séquences vidéo pour montrer à ses joueurs leurs erreurs défensives et offensives.

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Au-delà de son discours, José Mourinho a également expliqué les raisons tactiques de la métamorphose de son équipe en seconde période. Le Special One a souligné l’influence de Jude Bellingham, dont l’entrée en jeu a apporté une nouvelle dynamique aux Merengues, ainsi que l’apport de Bernardo et d’Arda Güler dans la maîtrise du ballon. Ces ajustements ont permis aux défenseurs madrilènes de presser plus efficacement leurs adversaires. « Le PSV, qui nous a infligé une véritable correction en première mi-temps… eh bien, en seconde, on a eu le contrôle total. Et quand les attaquants se réveillent et prennent du plaisir, tout peut arriver », a expliqué Mourinho, qui estime qu’il manque encore trois à quatre points à son équipe pour assurer sa place parmi les huit premiers de la phase de ligue.