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Ligue 1

OL : Adam Karabec annonce son départ

Par Samuel Zemour
3 min.
Adam Karabec @Maxppp

Adam Karabec a officiellement annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais au terme de son prêt. Arrivé l’été dernier en provenance du Sparta Prague avec une option d’achat, le milieu offensif tchèque n’aura finalement pas été conservé par les Gones. Malgré 34 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 11 titularisations en Ligue 1 (1 but), le joueur de 22 ans n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans les plans de Paulo Fonseca.

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Sur ses réseaux sociaux, Karabec a tenu à remercier le club, ses coéquipiers et les supporters lyonnais pour cette saison passée dans le Rhône. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives sous le maillot lyonnais, l’international tchèque va désormais retourner au Sparta Prague, son club propriétaire, afin de réfléchir à la suite de sa carrière. Un départ acté chez les Rhodaniens.

Pub. le - MAJ le
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