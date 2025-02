Vinicius répond à la banderole des supporters de Manchester City

Le Real Madrid monte en puissance au fil de la saison, et Manchester City en a fait les frais. Battus 2-3 au match aller, les Cityzens se sont écroulés sur la pelouse du Bernabéu, s’inclinant cette fois-ci 3-1, et se montrant dominés dans tous les secteurs du jeu par leur adversaire. S’il n’a pas fait trembler les filets dans cette double confrontation, Vinicius a beaucoup fait parler, malgré lui. En cause ? Une banderole déployée par les supporters mancuniens lors du match aller sur laquelle était inscrite « arrête de pleurer », accompagnée du Ballon d’Or de Rodri.

La suite après cette publicité

Et les fans anglais ne voulaient pas lâcher le morceau, puisque la banderole a fait le voyage jusque dans l’antre de la Maison Blanche ce mercredi soir. S’il n’a pas répondu à cette provocation en zone mixte à l’issue de la rencontre, Vinicius y est allé de son petit tweet. Le Brésilien a publié : « Okay okay okay!!!!!!! », accompagné d’un émoji en larmes. Un moyen d’expliquer que cela ne l’avait pas atteint.