Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi n’y arrive pas en Ligue des Champions

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto de Zerbi, coach de Brighton @Maxppp

Le revers face à l’Atalanta ce mercredi au Vélodrome s’inscrit aussi dans une statistique personnelle qui commence à peser pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, réputé pour son jeu ambitieux et son exigence tactique, affiche désormais sept défaites en dix matchs dirigés en Ligue des Champions (pour une seule victoire et deux nuls). Une ligne comptable sévère pour un technicien salué partout où il passe, mais qui peine encore à transformer ses idées en résultats dans la plus grande compétition continentale.

La suite après cette publicité

Bien sûr, le contexte a souvent été compliqué pour De Zerbi, entre effectifs diminués, tirages relevés et scénarios défavorables. Mais cette série met en lumière un défi clair, à savoir traduire son football de possession et d’audace dans un environnement où chaque erreur se paie cash. À Marseille comme au Shakthar Donestk par le passé, l’ancien coach de Sassuolo sait qu’il lui faudra inverser la tendance pour faire rimer projet de jeu et efficacité sur la scène européenne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier