OM : Roberto De Zerbi n’y arrive pas en Ligue des Champions

Le revers face à l’Atalanta ce mercredi au Vélodrome s’inscrit aussi dans une statistique personnelle qui commence à peser pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, réputé pour son jeu ambitieux et son exigence tactique, affiche désormais sept défaites en dix matchs dirigés en Ligue des Champions (pour une seule victoire et deux nuls). Une ligne comptable sévère pour un technicien salué partout où il passe, mais qui peine encore à transformer ses idées en résultats dans la plus grande compétition continentale.

Bien sûr, le contexte a souvent été compliqué pour De Zerbi, entre effectifs diminués, tirages relevés et scénarios défavorables. Mais cette série met en lumière un défi clair, à savoir traduire son football de possession et d’audace dans un environnement où chaque erreur se paie cash. À Marseille comme au Shakthar Donestk par le passé, l’ancien coach de Sassuolo sait qu’il lui faudra inverser la tendance pour faire rimer projet de jeu et efficacité sur la scène européenne.