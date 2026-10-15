OM - Olympiakos : les compositions officielles

Premier rendez-vous européen de la saison à domicile pour l’OM qui accueille l’Olympiakos, un match de la 2e journée de la Ligue Europa. Après une large défaite 4-1 en Turquie contre Besiktas, les Olympiens veulent se relancer et cela passe par un succès ce soir au Vélodrome. En face, les Grecs se sont imposés 2-1 face à Jagiellonia lors de la 1ère journée, ils sont en confiance et veulent enchainer. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Bruno Génésio aligne un 4-2-3-1 classique. De Lange au but, Weah et Emerson latéraux, Meïté forme la charnière centrale avec Aguerd. Abdelli et Nnadi sont associés au milieu de terrain, Angel Gomes en pointe haute. Enfin pour l’attaque, Abdallah et Paixao accompagnent Maupay.

Chez les visiteurs, on démarre en 4-3-3. Ortega en dernier rempart, Pirola et Retsos dans l’axe de la défense, Saliakas et Onyemaechi sur les côtés. Puerta dans le cœur du jeu avec Hezze, Chiquinho un cran plus haut. Yaremchuk au poste d’avant centre, l’ancien monégasque Gelson Martins à droite, Jota Silva à gauche.

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Les compositions

OM :

Olympiakos :