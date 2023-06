France-Grèce : Yann Mvila prédit un calvaire face à Kylian Mbappé

Même s’il a légèrement déçu face à Gibraltar, Kylian Mbappé n’en reste pas moins une menace permanente, surtout sous le maillot de l’équipe de France. Après une Coupe du monde de haute volée ponctuée par huit buts, le numéro 7 du PSG compte désormais 39 buts sous la tunique frappée du coq en seulement 69 sélections. Ce lundi face à la Grèce, le Bondynois pourrait dépasser la barre des 40 buts avec la France à seulement 24 ans. Une prouesse qui pourrait être plus facile que prévu pour certains. C’est notamment ce que pense Yann M’Vila, ancien milieu de terrain international (22 sélections) à l’Olympiakos depuis 2020.

Bon connaisseur du football grec, le milieu de terrain de 33 ans connaît les limites footballistiques des joueurs de la 52e nation au classement FIFA et sait que Kylian Mbappé va les exploiter comme il l’a déclaré dans les colonnes du Parisien : «J’ai d’ailleurs ambiancé les internationaux de mon équipe. Je leur ai dit : « J’étais au Stade France pour France-Pays-Bas (4-0), une nation supérieure à la Grèce. Elle en a pris 4, donc attendez-vous à un match très compliqué. Ils m’ont répondu "Mais non, mais non, on va stopper Kylian Mbappé". Kylian va leur faire très très mal. Tu peux décréter un plan anti-Mbappé, quand il a décidé d’y aller, tu vas devoir t’accrocher pour ne pas prendre la marée.» Didier Deschamps et tout son groupe espèrent désormais que les prédictions de l’ancien Rennais se réaliseront.

