Le Real Madrid a pris une grosse décision pour la suite de son mercato

Pour une bonne partie de l’opinion publique madrilène : ce Real Madrid n’a aucune excuse pour vivre une nouvelle saison compliquée. La direction du club a mis la main à la poche, offrant de nouvelles pièces très intéressantes à José Mourinho. Les nouvelles recrues ont toutes pu débuter lors des rencontres amicales de l’été, avec Diomandé, Konaté et Cucurella qui ont disputé leurs premières minutes dimanche face à Schalke 04.

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Les sensations laissées par les Merengues lors de ces rencontres de préparation sont assez positives, avec des joueurs en jambes, à l’image d’Arda Güler, ou du nouveau venu Bernardo Silva qui fait déjà forte impression. Mais les supporters merengues ont encore certains doutes, concernant la défense centrale et le milieu de terrain notamment, et attendaient encore un ou deux nouveaux visages dans l’effectif.

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Décision prise

Et visiblement, il n’en sera rien. La Cadena SER indique que l’état-major du Real Madrid n’envisage de recruter personne au milieu de terrain. Les différents noms qui avaient été évoqués, comme ceux de Martin Zubimendi (Arsenal) ou de Kees Smit (AZ Alkmaar) ne sont donc pas des options pour cet été, et personne ne viendra "remplacer" Rodri, qui va d’ailleurs s’engager avec le FC Barcelone dans les heures à venir.

Et pour la défense, tout indique que la tendance est similaire. Si la possibilité de recruter un grand défenseur central avait été évoquée jusqu’à peu, cette idée semble tombée à l’eau, comme l’indiquait déjà récemment The Athletic. Le club a déjà 5 joueurs à ce poste, en plus d’éléments comme Tchouameni qui peuvent dépanner si besoin. Mourinho veut un effectif plutôt court, et il n’y aura pas de nouvelles arrivées s’il n’y a pas de départs. Sachant que sauf surprise, aucun joueur de l’équipe première ne devrait faire ses valises dans l’immédiat…