Affaire Maignan : 4 personnes ont été rattrapées par la patrouille

Cette fois, l’Italie semble prendre au sérieux les attaques racistes reçues en Serie A. Victime de cris racistes la semaine dernière, Mike Maignan était sorti de la pelouse et avait été suivi par son équipe et son club. L’Udinese s’est excusé pour les actes de ses supporters. Après le soutien reçu de la part du monde du football, désormais l’heure est à l’enquête. Quatre nouvelles personnes ont été identifiées et entendues par le Parquet. Selon l’investigation, trois hommes et une femme auraient hurlé les mots « nègre » et « singe ».

Ce ne sont pas les premiers à avoir été entendus par la justice dans cette affaire. Lundi, un homme avait déjà été interpellé. Le parquet a prononcé contre eux une peine de 5 ans de prison, soit la mesure maximale prévue pour des personnes non récidivistes. L’Udinese a annoncé qu’il les exclurait du stade à vie. Des sanctions fortes qui pourraient, on l’espère, faire changer les choses en Italie.