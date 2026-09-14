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Philippe Coutinho se relance à Santos

Par Samuel Zemour
1 min.
Philippe Coutinho @Maxppp

Philippe Coutinho est un nouveau joueur de Santos. Libre depuis son départ de Vasco da Gama, le milieu offensif brésilien de 34 ans s’est engagé avec le Peixe jusqu’à la fin de l’année 2026. Après avoir trouvé un accord avec le club paulista et satisfait aux examens médicaux, l’ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone va donc poursuivre sa carrière au Brésil, comme l’a confirmé le club brésilien.

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Santos cherchait notamment à renforcer son secteur offensif après la nouvelle blessure musculaire de Neymar. Coutinho va ainsi retrouver son compatriote et ami de longue date, avec lequel il avait déjà évolué dans les sélections de jeunes du Brésil. Passé par Liverpool, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Aston Villa, le Brésilien représente un renfort de poids pour un Santos actuellement en difficulté en championnat.

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