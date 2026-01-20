Monaco : Sébastien Pocognoli vole au secours d’Ansu Fati

Présent en conférence de presse avant de défier le Real Madrid, l’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, est revenu sur le cas Ansu Fati, deuxième meilleur buteur de la saison monégasque. Face aux journalistes, le coach des Asémistes a défendu son protégé. «Il peut être un joueur important s’il est physiquement prêt. Si le physique est bon, la tête est bonne. À partir de là, si les bonnes prestations arrivent, les bonnes prestations collectives aussi arrivent. C’est tout ce qu’on espère. Ça dépend de lui et de son investissement. Pour le moment, il est investi», a tout d’abord lancé le tacticien.

Et d’ajouter : «Ansu n’est pas un garçon difficile à gérer. Quand je suis arrivé, il a été rapidement blessé. Il a fait deux bonnes prestations puis il s’est blessé. Il lui a très difficile de revenir dans le rythme de match et par rapport à l’aspect physique à l’entraînement. Là, il revient très bien. On a un garçon souriant et qui est stable depuis deux semaines, parce qu’il est bien dans son corps. Je pense que l’image qu’on a un peu erronée de lui, c’est l’image d’un garçon qui doutait un peu par rapport à l’aspect physique. J’ai été joueur, je sais que c’est aussi un paramètre dont il faut tenir compte. Mais pour moi, il n’y a aucun souci. Il est prêt». L’intéressé appréciera.