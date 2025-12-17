beIN Sports a bien mis fin à sa collaboration avec la LFP

Il ne reste plus qu’à officialiser l’annonce. En conflit ouvert avec beIN Sports, la LFP va récupérer la 9e affiche de Ligue 1 à partir de la saison prochaine, et détiendra 100 % de l’offre. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui n’auront besoin que d’un seul abonnement pour profiter pleinement de notre championnat, même s’ils verront leur abonnement à Ligue 1+ passer à 19,99 euros par mois. Pour la ligue et les clubs de manière générale, le pari est plus risqué. Ils font une croix sur les 78,5 M€ qu’apportait la chaîne qatarie pour la diffusion d’un seul match par journée, le samedi à 17h, alors que ce contrat courait jusqu’en 2029. beIN Sports souhaitait revoir des conditions de diffusion jugées restrictives (pas de retransmission plus de huit fois par saison du même club, ni deux fois d’affilée la même équipe) après le départ de DAZN en fin de saison dernière. Pour marquer le coup, le diffuseur n’a réglé que 14 M€ sur les 18,8 M€ des deux premières échéances, soit environ 75% de la note.

Malgré cela, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre les deux partenaires, actant la fin de la collaboration à la fin de la saison. Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media a souhaité rassurer l’ensemble des acteurs du foot professionnel, assurant que le départ de beIN Sports serait compensé par la hausse des revenus liés aux abonnements de Ligue 1+, et par l’utilisation du fonds de réserve (35 à 55 M€ d’après L’Equipe), validé par CVC, le partenaire et actionnaire de LFP Media. Or, c’est bien la chaîne qatarie, diffuseur du championnat de France depuis 2012, qui a décidé de claquer la porte, frustrée par le manque de considération de son partenaire historique. Cela a été notifié par courrier. Les propos de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, ce mercredi dans Le Figaro sont d’ailleurs salués. «Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie», a-t-il taclé. Pour autant, beIN Sports poursuit son partenariat avec le sport français, et notamment le football via la reconduction de son contrat de diffusion avec la FFF pour la Coupe de France avec une offre sensiblement améliorée.