Kylian Mbappé se confie sur la rivalité CR7-Messi

Dans un entretien accordé à Sorare, Kylian Mbappé s’est confié sur la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux hommes ont marqué le football mondial pendant plus d’une décennie. Et pour le Français, cette rivalité avait quelque chose de spécial car tout opposait les deux stars.

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«Messi ou Ronaldo ? J’ai joué avec les deux moi. Cristiano c’est mon idole mais Messi aussi j’ai joué avec lui. Pour avoir affronté les deux, ils sont très différents. Je pense que leur rivalité était bien car il y a tout qui les oppose. Le gaucher, le droitier, grand, petit, plus fin, plus brut, plus percutant, l’autre vista. Sans condescendance, le délire de l’un c’est le talent, l’autre le travail, c’est un truc de mec qui ne joue pas au foot. Si t’arrives à me dire que CR7 n’a pas de talent ou que Messi n’a pas travaillé c’est que jamais de ta vie tu as mis des crampons pour aller jouer au foot. Je peux pas comprendre que tu puisses avoir cette réflexion. »