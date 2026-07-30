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L’AS Monaco annonce le départ de Joan Tincrès

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Joan Tincrès @Maxppp

Comme nous vous le révélions ce mercredi, l’AS Monaco a officialisé le départ de son attaquant Joan Tincrès en direction du Havre. L’international U20 s’est notamment illustré la saison dernière en Youth League, où il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 6 rencontres. Le natif de Mantes la Jolie va donc lancer sa carrière en professionnel.

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«L’AS Monaco informe du départ de Joan Tincres, attaquant français de 20 ans formé à La Diagonale, qui s’engage au Havre AC, pensionnaire de Ligue 1. (…) Joan Tincres défendra désormais les couleurs du Havre AC en Ligue 1. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! », peut-on lire dans le communiqué.

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