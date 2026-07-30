L’AS Monaco annonce le départ de Joan Tincrès
Comme nous vous le révélions ce mercredi, l’AS Monaco a officialisé le départ de son attaquant Joan Tincrès en direction du Havre. L’international U20 s’est notamment illustré la saison dernière en Youth League, où il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 6 rencontres. Le natif de Mantes la Jolie va donc lancer sa carrière en professionnel.
𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐇𝐚𝐯𝐫𝐞 𝐀𝐂— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 30, 2026
L'attaquant français de 20 ans formé à La Diagonale, s’engage au Havre AC, pensionnaire de Ligue 1.
Merci Joan, l'AS Monaco te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière ❤️
«L’AS Monaco informe du départ de Joan Tincres, attaquant français de 20 ans formé à La Diagonale, qui s’engage au Havre AC, pensionnaire de Ligue 1. (…) Joan Tincres défendra désormais les couleurs du Havre AC en Ligue 1. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! », peut-on lire dans le communiqué.
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