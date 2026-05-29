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Officiel Bundesliga

Le Bayern Munich annonce 3 départs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Bayern @Maxppp

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Le Bayern Munich ne va pas conserver Nicolas Jackson, prêté par Chelsea durant la saison. Les Bavarois viennent de confirmer officiellement la nouvelle. «Merci, Nico ! Une saison qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Merci pour tous ces moments et ton engagement Nico», peut-on lire sur le tweet publié par les pensionnaires de l’Allianz Arena.

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Le club a aussi tenu à remercier Leon Goretzka et Raphaël Guerreiro qui vont quitter le club le 30 juin prochain. «Merci Rapha. 95 matchs, 14 buts, 8 passes décisives – Merci pour ton engagement pour le FC Bayern et tout le meilleur pour la suite de ton parcours ! Au revoir et tout le meilleur !», a écrit le club pour le Portugais. Pour l’Allemand, le message était le suivant : «8 années, 16 titres, ça comptera pour toujours. Merci pour tout, Leon ! Pour ton engagement. Pour ta passion. Pour tous ces moments inoubliables.» Une page se tourne.

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