Le Bayern Munich annonce 3 départs

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Le Bayern Munich ne va pas conserver Nicolas Jackson, prêté par Chelsea durant la saison. Les Bavarois viennent de confirmer officiellement la nouvelle. «Merci, Nico ! Une saison qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Merci pour tous ces moments et ton engagement Nico», peut-on lire sur le tweet publié par les pensionnaires de l’Allianz Arena.

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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🇸🇳



Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt 🏆🏆

Danke für all die 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐳, Nico! ❤️ pic.twitter.com/dk4hhZhtSQ — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2026

Le club a aussi tenu à remercier Leon Goretzka et Raphaël Guerreiro qui vont quitter le club le 30 juin prochain. «Merci Rapha. 95 matchs, 14 buts, 8 passes décisives – Merci pour ton engagement pour le FC Bayern et tout le meilleur pour la suite de ton parcours ! Au revoir et tout le meilleur !», a écrit le club pour le Portugais. Pour l’Allemand, le message était le suivant : «8 années, 16 titres, ça comptera pour toujours. Merci pour tout, Leon ! Pour ton engagement. Pour ta passion. Pour tous ces moments inoubliables.» Une page se tourne.