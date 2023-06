Vidéo : la Twittosphère célèbre le sacre de Manchester City et tacle le PSG !

La suite après cette publicité

Cette longue saison 2022-2023 de football s’achève ce samedi 10 juin 2023 avec la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter Milan. Avec déjà deux trophées en poche, Manchester City a l’occasion de réaliser le triplé et de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Un double enjeu de taille que les Nerrazzuri allaient évidemment tenter de déjouer. Certainement paralysés par l’enjeu, les hommes de Pep Guardiola perdaient de leur magie et notamment leur chef d’orchestre, un certain Kevin De Bruyne, sorti sur blessure en première mi-temps. Sans son maître à jouer, Manchester City balbutiait encore plus son football. Mais le salut venait d’un homme déjà décisif au cours de cette campagne européen, le dénommé Rodri. Les Skyblues souffraient jusqu’à la fin de cette finale, mais tenaient bon ! Si Manchester City est loin d’avoir réalisé son meilleur match de la saison, l’essentiel était fait à savoir décrocher la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire ! De quoi littéralement mettre le feu à la Twittosphère qui n’a pas hésité à chambrer le PSG qui court toujours derrière sa première Ligue des Champions !

À lire

Manchester City : Erling Haaland ne s’imaginait pas pouvoir faire le triplé