OM, Eric Di Meco : « je vois arriver ce match contre Troyes et je me ch… dessus »

Éric Di Meco a affiché, ce jeudi soir, quelques inquiétudes avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Troyes, dimanche en Ligue 1. Après trois semaines de trêve internationale, l’ancien défenseur craint notamment que les Marseillais aient perdu le bénéfice de leur prestation encourageante face au PSG, le 20 septembre dernier. Le contexte est d’autant plus délicat que l’OM reste sur un début de saison compliqué et doit désormais lancer sa remontée au classement. Pour Di Meco, la principale interrogation concerne donc la capacité des joueurs à retrouver rapidement leurs repères et leur état d’esprit.

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«C’est un ressenti personnel, mais je vois arriver ce match contre Troyes et je me ch… dessus. Tout ce que l’OM avait fait de bien face au PSG, à Rennes avant la trêve, c’est tellement loin que tu oublies. Je n’ai que le négatif en tête parce qu’on a fait que perdre», a notamment lancé le consultant de RMC, inquiet. Avant d’ajouter : «tu n’auras pas toutes tes forces pour aller là-bas et eux auront le couteau entre les dents. En plus, l’OM est pratiquement obligé de gagner. Si tu sors de ce match avec un nul, je ne sais pas comment on va analyser ce match lundi. Donc je suis inquiet». Alors que les prochaines semaines doivent permettre à l’OM d’engranger des points face à des adversaires à sa portée, le déplacement à Troyes apparaît déjà comme un rendez-vous particulièrement important.