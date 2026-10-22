Le Bayern Munich annonce une indisponibilité à durée indéterminée pour Luis Díaz

Coup dur pour Luis Díaz (29 ans). Remplaçant mercredi soir lors du choc de Ligue des Champions contre Arsenal (2-2), l’ailier colombien a disputé 22 minutes de jeu avant de se blesser. Ce jeudi, le club bavarois a annoncé sur son site officiel que l’ancien pensionnaire de Liverpool (5 buts, 1 passe décisive en 11 matches cette saison) allait être tenu éloigné des terrains durant un moment.

La suite après cette publicité

Luis Díaz fällt aus. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Lucho! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/NyUZK7tM1T https://t.co/t1DFKKSeGy — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026

« Luis Díaz a subi une légère déchirure musculaire à l’ischio-jambier gauche lors du match de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich à Arsenal mercredi soir. Ce diagnostic a été confirmé par les examens effectués par le staff médical du Bayern Munich. L’attaquant de 29 ans sera donc indisponible pour une durée indéterminée », peut-on lire dans le communiqué.