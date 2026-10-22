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Le Bayern Munich annonce une indisponibilité à durée indéterminée pour Luis Díaz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Díaz @Maxppp
Bayern Munich 2-2 Arsenal
winamax
1 2.25 N 3.60 2 2.65 1er pari remboursé

Coup dur pour Luis Díaz (29 ans). Remplaçant mercredi soir lors du choc de Ligue des Champions contre Arsenal (2-2), l’ailier colombien a disputé 22 minutes de jeu avant de se blesser. Ce jeudi, le club bavarois a annoncé sur son site officiel que l’ancien pensionnaire de Liverpool (5 buts, 1 passe décisive en 11 matches cette saison) allait être tenu éloigné des terrains durant un moment.

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« Luis Díaz a subi une légère déchirure musculaire à l’ischio-jambier gauche lors du match de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich à Arsenal mercredi soir. Ce diagnostic a été confirmé par les examens effectués par le staff médical du Bayern Munich. L’attaquant de 29 ans sera donc indisponible pour une durée indéterminée », peut-on lire dans le communiqué.

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