Le Bayern Munich annonce une indisponibilité à durée indéterminée pour Luis Díaz
Coup dur pour Luis Díaz (29 ans). Remplaçant mercredi soir lors du choc de Ligue des Champions contre Arsenal (2-2), l’ailier colombien a disputé 22 minutes de jeu avant de se blesser. Ce jeudi, le club bavarois a annoncé sur son site officiel que l’ancien pensionnaire de Liverpool (5 buts, 1 passe décisive en 11 matches cette saison) allait être tenu éloigné des terrains durant un moment.
Luis Díaz fällt aus. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Lucho! ❤️🩹 🔗 https://t.co/NyUZK7tM1T https://t.co/t1DFKKSeGy— FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026
« Luis Díaz a subi une légère déchirure musculaire à l’ischio-jambier gauche lors du match de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich à Arsenal mercredi soir. Ce diagnostic a été confirmé par les examens effectués par le staff médical du Bayern Munich. L’attaquant de 29 ans sera donc indisponible pour une durée indéterminée », peut-on lire dans le communiqué.
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