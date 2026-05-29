Real Madrid : Florentino Pérez lâche une bombe sur le futur entraîneur

Le 7 juin prochain, on connaîtra l’identité du président du Real Madrid. Si Enrique Riquelme s’est présenté, Florentino Pérez a de grandes chances d’être réélu. L’homme d’affaires espagnol a donné une interview hier soir à TVE. L’occasion d’évoquer le dossier du futur entraîneur des Merengues. Depuis plusieurs jours, tout porte à croire que José Mourinho sera l’heureux élu.

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Pérez a calmé tout le monde avec une déclaration plutôt surprenante. « J’y réfléchis (concernant le futur coach, ndlr). Ai-je un nom en tête ? Deux. Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer car je ne lui ai pas encore parlé. » Le boss de la Casa Blanca aurait donc 2 pistes pour le poste d’entraîneur. Pourtant, AS confirme ce matin les informations publiées hier par A Bola selon lesquelles Mourinho, le Real Madrid et Benfica ont passé un accord pour boucler son arrivée sur le banc merengue pour 15 M€.